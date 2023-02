Panamá venció a Puerto Rico 3-2 en Serie del Caribe

El equipo de Panamá (Federales de Chiriquí) se mantiene en la pelea por uno de los cuatro cupos a las Semifinales de la Serie del Caribe, luego de vencer el domingo 3-2 a Puerto Rico en el Estadio Forum de La Guaira.

NO DEJES DE LEER: Panamá gana título U-17 del NFL Flag Championship

Publicidad

Con el triunfo, los Federales quedan con marca de 2-2 y se encuentra empatado en el tercer lugar con los equipos de Colombia, República Dominicana y Curazao.

En el primer lugar están México y Venezuela con registro de 3-1. En el último lugar están Puerto Rico y Cuba con 1-3.

Para el lunes 6 de febrero, Panamá enfrentará a República Dominicana a partir de la 1 de la tarde (hora de Panamá) en lo que será un encuentro importante para los dirigidospor José Mayorga para afianzarse en la parte alta de la tabla.

En el encuentro ante los boricuas, con el juego empatado a dos carreras y con bases llenas en el cierre del octavo inning, Ivan Herrera conectó una roleta lenta por segunda base que se convirtió en imparable para remolcar la carrera de la diferencia en las piernas de Enrique Valdez.

NO DEJES DE LEER: El Real Madrid se flatea en Mallorca

El lanzador ganador fue David Richardson, en rol de relevo, quien trabajó 1.1 entradas, en las que no permitió carreras, ni imparables, no dio base por bolas y ponchó a uno. Previamente trabajaron Steven Fuentes (abridor), quien tuvo una buena labor en seis episodios, además de Wilfredo Pereira, quien laboró 1.2 entradas. El derrotado fue Carlos Francisco, tercero de cuatro pitchers utilizados por los Indios de Mayagüez.

Panamá conectó nueve hits en el choque, con tres errores al campo y los Indios apenas dieron cinco imparables.

Ala ofensiva los mejores por Panamá fueron Iván Herrera de 3-3 con dos empujadas, Jadhiel Santamaría de 3-1 (un jonrón, una carrera anotada y otra impulsada) y Joshwan Wright de 3-2 (una carrera anotada).

Contenido Premium: 0