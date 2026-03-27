Panamá vs Sudáfrica, hora de sacar conclusiones para la lista final del Mundial
La Selección Mayor de Fútbol de Panamá tendrá hoy viernes su primera de dos pruebas ante Sudáfrica, encuentros importantes que servirán para despejar las dudas que tiene el técnico Thomas Christiansen de cara a la Copa Mundial FIFA 2026.
El partido de hoy está programado para las 12 mediodía (hora de Panamá) en el Moses Mabhida Stadium de la ciudad de Durban, Sudáfrica.
Un total de 23 jugadores fueron convocados para esta gira de dos encuentros ante los ‘Bafana Bafana’, por lo que Christiansen podrá darle minutos de acción a todos los jugadores y de esta manera sacar conclusiones para definir su lista final para el mundial.
Previo al encuentro, ayer el técnico Thomas Christiansen manifestó en conferencia de prensa la importancia de estos dos encuentros ante Sudáfrica.
“Son dos partidos claves en nuestra preparación. Dos partidos para ver cómo vienen los jugadores, porque aquí queremos la gente que compita, que estén enfocados en lo que nos viene encima”, expresó Christiansen.
Christiansen insistió en la oportunidad que significan ambos encuentros de cara a sacar la lista final.
“Estos partidos para nosotros, aunque sean amistosos, sirven mucho para esa preparación, porque después de estos dos partidos ya queda poco para iniciar el Mundial y por eso hay que darle más importancia, hay que sacar buenas conclusiones y ver lo que uno busca”, indicó.
Una de las expectativas de este primer partido es si el técnico pondrá desde el inicio al delantero del Botafogo, Kadir Barría o si optará por los atacantes que formaron parte del proceso de la Eliminatoria Mundialista.