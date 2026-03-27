Deportes - 27/3/26 - 12:00 AM

Panamá vs Sudáfrica, hora de sacar conclusiones para la lista final del Mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá tendrá hoy viernes su primera de dos pruebas ante Sudáfrica, encuentros importantes que servirán para despejar las dudas que tiene el técnico Thomas Christiansen de cara a la Copa Mundial FIFA 2026.

El partido de hoy está programado para las 12 mediodía (hora de Panamá) en el Moses Mabhida Stadium de la ciudad de Durban, Sudáfrica.

Un total de 23 jugadores fueron convocados para esta gira de dos encuentros ante los ‘Bafana Bafana’, por lo que Christiansen podrá darle minutos de acción a todos los jugadores y de esta manera sacar conclusiones para definir su lista final para el mundial.

Previo al encuentro, ayer el técnico Thomas Christiansen manifestó en conferencia de prensa la importancia de estos dos encuentros ante Sudáfrica.

“Son dos partidos claves en nuestra preparación. Dos partidos para ver cómo vienen los jugadores, porque aquí queremos la gente que compita, que estén enfocados en lo que nos viene encima”, expresó Christiansen.

Christiansen insistió en la oportunidad que significan ambos encuentros de cara a sacar la lista final.

Inicia la disputa por los últimos cupos al Mundial 2026

Inicia la disputa por los últimos cupos al Mundial 2026

 Marzo 26, 2026
Campeona mundial Nataly Delgado en peso para defensa

Campeona mundial Nataly Delgado en peso para defensa

Marzo 26, 2026
José 'Coto' Córdoba asegura que ha trabajado duro para estar en el Mundial

José 'Coto' Córdoba asegura que ha trabajado duro para estar en el Mundial

Marzo 26, 2026
Laguna Premium Boxing dará prioridad al semillero

Laguna Premium Boxing dará prioridad al semillero

 Marzo 26, 2026
Receptor de Rams Puka Nacua es demandado

Receptor de Rams Puka Nacua es demandado

 Marzo 26, 2026

“Estos partidos para nosotros, aunque sean amistosos, sirven mucho para esa preparación, porque después de estos dos partidos ya queda poco para iniciar el Mundial y por eso hay que darle más importancia, hay que sacar buenas conclusiones y ver lo que uno busca”, indicó.

Una de las expectativas de este primer partido es si el técnico pondrá desde el inicio al delantero del Botafogo, Kadir Barría o si optará por los atacantes que formaron parte del proceso de la Eliminatoria Mundialista.

