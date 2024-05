Panameño Félix Montenegro disputará título gallo Fedecentro AMB

El púgil panameño Félix ‘Chinito’ Montenegro encabezará el retorno al boxeo de las empresas Promociones y Eventos del Istmo y Sparta Promotions el próximo sábado 22 de junio en el Centro de Combates de Pandeportes, en la ciudad deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

Montenegro disputará el campeonato Fedecentro gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se encuentra vacante, ante el invicto colombiano Hernán Alarcón.

Félix Montenegro protagoniza el combate estelar de la función del próximo 22 de junio en el Centro de Combates de Pandeportes de la ciudad de Panamá. pic.twitter.com/syp7yJNrxV — Joel Gonzalez (@GonzalezKmarena) May 17, 2024

Montenegro buscará extender su racha de seis triunfos seguidos que tiene, mientras que Alarcón no ha perdido en siete combates, incluyendo seis por la vía del nocaut.

Por el Campeonato Fedecaribe supermosca AMB, el cual también se encuentra vacante, el chorrerano Leroy 'El Sensacional' Estrada se medirá al invicto colombiano Rubén Mendoza (10-01- 9 KO).

Por su parte, Orlando Martínez, uno de los proséctos más sólidos de Panamá en la actualidad, disputará el cetro nacional superpluma ante el chiricano Arnulfo 'Chinchao' Bejerano.

En los combates preliminares se enfrentarán Karol Hibbert (Chiriquí) vs Maribela Smith (Bocas del Toro) a 6 asaltos y 135 libras; Enzo Moreno (Panamá) vs Miguel Navalo (Bocas del Toro) a 4 rounds y 126 libras; Kevin de Mera (Panamá) vs Aldair Salazar (Bocas del Toro) a 4 asaltos y 165 libras; José Córdoba (Panamá) vs Jeyson Morales (Chiriquí); y Roger Saldaña vs T.B.A.

