Panameño José Caballero destaca en triunfo de los Yankees de Nueva York

El panameño José 'Chema' Caballero está aprovechando su titularidad con los Yankees de Nueva York. Este viernes, el santeño bateó de 4-2 en el triunfo de su equipo 3-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

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El primer imparable de Caballero se dio en el segundo inning con una roleta por el campo corto que se fue a los jardines, mientras que en el séptimo capítulo sonó una línea de hit al jardín izquierdo.

El pelotero panameño ha tenido un buen inicio en la temporada de los Yankees de Nueva York. En los dos encuentros de su equipo, tiene tres hits en ocho turnos para tener un promedio a la ofensiva de .375.

Tiene una carrera anotada y otra impulsada. Además, en el partido de este viernes se robó su primera base.