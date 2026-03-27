Rivales de Panamá: Ghana fue goleado e Inglaterra empató en amistosos

Ghana e Inglaterra, rivales de Panamá en el Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026, también sostuvieron partidos amistosos este viernes.

Por una parte, Ghana fue goleado por Austria, que comenzó con todas las luces su camino de preparación hacia el Mundial 2026. Lo hizo con una goleada más que convincente por 5-1 en Viena, en un amistoso disputado en el estadio Prater ante 40.200 espectadores que disfrutaron de un gran espectáculo más allá de las gélidas temperaturas.

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Ghana dejó una imagen irregular, con errores defensivos y dificultades para sostener el ritmo del partido. Para Austria, en cambio, la goleada representa mucho más que un amistoso: es una señal de fortaleza de cara al grupo J del mundial, el cual comparte con Argentina, Argelia y Jordania.

Por su parte, Inglaterra no pasó del empate 1-1 ante Uruguay. En este partido, el lateral Ben White, que dejó fuera de la convocatoria a Trent Alexander-Arnold, se convirtió en héroe y villano para Inglaterra. Marcó el 1-0 para Inglaterra en Wembley, pero minutos después cometió un torpe penalti que Fede Valverde transformó y que otorgó a Uruguay un empate en un partido plano y aburrido que incrementa las dudas de los ingleses a dos meses y medio para el comienzo del Mundial.

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Los aficionados ingleses se dedicaron durante noventa minutos a lanzar aviones de papel al campo. Tal era su hartazgo ante el juego de su equipo, aburrido, plano y sin riesgos, que su único entretenimiento era la papiroflexia. El gol de Ben White en la recta final, anulado por su propio penalti, incrementa las dudas de la Inglaterra y su unidad B a dos meses del Mundial.

Croacia, el otro rival de Panamá, jugó el jueves y fue el único del grupo L que ganó, al vencer 2-1 a Colombia.