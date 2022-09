Panameños Bethancourt y Guerra atraviesan buena racha con los Rays

Los panameños Christian Bethancourt y Javier ‘Javy’ Guerra han tenido un buen mes de septiembre contribuyendo a su equipo, los Rays de Tampa Bay, a que se mantengan en la lucha por uno de los cupos del ‘wild card’ de la Liga Americana en las Grandes Ligas.

Bethancourt, quien el pasado domingo fue pieza fundamental en el triunfo de los Rays sobre los Rangers de Texas 5-3, tiene un promedio de bateo en el periodo comprendido entre el 1 al 18 de septiembre de .359, al conectar 14 hits en 39 turnos (4 dobles y tres jonrones), seis carreras anotadas, cinco impulsadas, no ha recibido base por bolas y tiene siete ponches.

Bethancourt bounces one to the bowl's back wall pic.twitter.com/ZFj79qfyZf