Saúl ‘Canelo’ Álvarez se someterá a operación de su mano izquierda

Saúl 'Canelo' Álvarez está muy feliz con el triunfo logrado por decisión unánime ante Gennady Golovkin, pero ahora deberá someterse a una operación de su mano izquierda, manteniéndose inactivo de las peleas hasta el 2023.

All eyes on #BivolZurdo



"I will beat him!" @Canelo pic.twitter.com/crAbCR6o6j