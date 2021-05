Preparación final de Atheyna Bylon será clave para Juegos Olímpicos de Tokio

Después de conocerse oficialmente la clasificación de Atheyna Bylon a los Juegos Olímpicos de Tokio, la Federación Panameña de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop), ya tiene adelantada la preparación final que tendrá la excampeona mundial con miras a su participación en la máxima cita del deporte mundial.

Ayer, la “Boxing task Force”, entidad creada para determinar la clasificación del boxeo a los Juegos Olímpicos de Tokio, reveló los nombres de los atletas que se ganaron su cupo a la justa deportiva mundial, luego de que se canceló (por motivos de la pandemia) el evento clasificatorio que estaba previsto para realizarse en Buenos Aires, Argentina.

Bylon se ganó uno de los tres cupos de América en la categoría de los 75 kilogramos, por lo que participará en sus segundos Juegos Olímpicos y de forma consecutiva.

"Desde el primer día que he estado en el boxeo, siempre me he mentalizado en una medalla de oro para Panamá. Tenemos más experiencia en esta ocasión y un buen equipo de trabajo. Daré lo mejor de mí, como siempre lo he hecho cuando peleó por Panamá. Pueden estar seguros que iré con todo" manifestó Bylon.

Tomás Cianca, presidente de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop), informó que actualmente Bylon entrena en el distrito de La Chorrera bajo la supervisión del entrenador cubano Jesús Martínez, pero que a finales de junio tendría un campamento en un país de América donde entrenará y podrá tener asaltos de guanteo, lo que es indispensable tomando en cuenta que en Panamá no hay rivales de su categoría que le ayuden en este aspecto.

“El plan es que termine su preparación en Europa e instalarse dos semanas antes en Tokio para que se adapte al horario del continente asiático que tiene 14 horas de diferencia con respecto a Panamá”, explicó Cianca.

Antes de su partida al exterior, se tiene programado un combate ante la campeona centroamericana y del caribe (Barranquilla 2018), la puertorriqueña Nisa Rodríguez, en el marco de la cartilla profesional que realizará la empresa G&V Entertainment a mediados de junio.

Los combates de la categoría de los 75 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio iniciarán el domingo 25 de julio con los combates preliminares (32 atletas). La Final será el domingo 8 de agosto.