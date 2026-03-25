Presentan recorrido de antorcha de Suramericanos

El comité organizador de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, el Comité Olímpico de Panamá y de Pandeportes presentaron el recorrido de la antorcha de la justa deportiva que se realizará en Panamá del 12 al 25 de abril.

En conferencia de prensa se anunció que el recorrido iniciará este viernes 27 de marzo en la provincia de Chiriquí, en donde se encenderá un Pebetero provincial, mientras que el sábado 28 la actividad se trasladará a Bocas del toro, en donde el acto final será en el Estadio Calvin Byron.

El recorrido también tiene incluido la Comarca Ngäbe-Buglé; la provincia de Veraguas; Las Tablas, Pedasí y Playa Venao (Los Santos); provincia de Herrera; Penonomé y el Valle de Antón (provincia de Coclé); La Chorrera (Panamá Oeste); Portobelo y Fuerte San Lorenzo (Colón); Comarca Guna Yala; Metetí (Darién); y ciudad de Panamá.

El acto contó con la participación de Miguel Ordoñez, Director General de Pandeportes; Damaris Young, Presidenta del Comité Olímpico; Anamae Orillac, Directora General de los Juegos y HéctorBultrón, Coordinador de Cultura experiencias, quienes destacaron que el recorrido de la antorcha representa mucho más que un traslado simbólico: es una invitación a creer en el potencial de la juventudsuramericana y en el deporte como motor de

transformación social.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud reunirán a jóvenes deportistas de distintos países de la región, consolidándose como un espacio de encuentro, formación y proyección del talento juvenil, así como una plataforma para fortalecer los lazos de integración entre las naciones de Sudamérica.