Relevo de los Diamondbacks malogró triunfo del panameño Humberto Mejía

El lanzador panameño tuvo un buen retorno a las Grandes Ligas, pero el cuerpo de relevistas de los Diamondbacks de Arizona no preservó lo que hubiera sido el primer triunfo en la Carpa Grande del panameño. Al final, su equipo perdió 6-5 ante los Piratas de Pittsburgh.

NO DEJES DE LEER: Manny Pacquiao deja en suspenso su futuro en el boxeo

Publicidad

Mejía, quien debutó en las Grandes Ligas el año pasado con los Marlins de Miami, fue cambiado a los Diamondbacks de Arizona, franquicia con la que no había tenido la oportunidad de jugar en la Carpa Grande hasta la noche del lunes.

El lanzador derecho panameño dejó una grata impresión al lanzar cinco episodios completos, además de dejar el partido a favor 5-2.

Mejía permitió dos carreras, seis hits (dos dobles y un triple), dio dos base por bolas y ponchó a siete. Dejó su efectividad en 3.60. Hizo 99 lanzamientos (65 strikes).

NO DEJES DE LEER: Universitarios clasifican en LPB U-21

No obstante, el cuerpo de relevistas no pudo aguantar la ventaja, permitiendo tres anotaciones en la séptima y una más en la octava para voltear el marcador a favor de los Piratas.

Pero no todo fue tristeza para el panameño, ya que a la ofensiva conectó su primer imparable en Grandes Ligas, el cual fue un doble por el jardín central ante los envíos de Wil Crowe en la parte alta del quinto inning. Se fue de 1-1, anotó una carrera y tuvo un toque de sacrificio.

El lanzador panameño, de 24 años, tuvo tres participaciones el año pasado con los Marlins de Miami antes de ser cambiado a Arizona, todas como abridor. Tiene marca de 0-2.