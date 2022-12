Rodrigo De Paul es duda de Argentina para juego contra Países Bajos

El centrocampista argentino Rodrigo De Paul, aquejado de una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha, no se entrenó con el grupo este miércoles y es duda para el partido de mañana viernes ante Países Bajos, de los cuartos de final del Mundial 2022.

El jugador del Atlético Madrid, a dos días del decisivo enfrentamiento, se ejercitó al margen del resto del plantel en el que ya está integrado, con normalidad, Ángel Di María, restablecido de la contractura que sufrió en el encuentro con Polonia.

De Paul es la principal preocupación ahora para Lionel Scaloni junto a Alejandro 'Papu' Gómez, que sigue su proceso de recuperación del esguince de tobillo que se produjo ante Australia y que le obligó a abandonar el terreno de juego al inicio de la segunda parte.

Es difícil que el futbolista del Sevilla llegue a tiempo a la cita ante el conjunto neerlandés.

Rodrigo De Paul es clave en el sistema y en el once de la Albiceleste. Es uno de los futbolistas, junto al meta Dibu Martínez, Leo Messi y Nicolás Otamendi, que ha disputado todos los minutos del Mundial y la pieza básica en el centro del campo de Scaloni. El volante del Atlético Madrid siempre ha tenido plaza en las alineaciones. Sus compañeros en la medular han cambiado. Pero él no ha perdido su sitio desde que Scaloni llegó a la selección de Argentina.

El centrocampista notó molestias en la segunda parte de la sesión del martes y ya se ejercitó al margen y con un trabajo específico con los fisioterapeutas de la selección este miércoles. No saltó al campo de la Universidad de Catar junto a los demás compañeros.

El poco tiempo que resta para el partido contra Países Bajos deja en una situación complicada la presencia de De Paul.

La posible ausencia del futbolista del Atlético Madrid cambia los planes de Scaloni, que en los últimos choques tenía definida la medular con él, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Ahora, necesita una nueva opción para el choque contra el combinado de Louis Van Gaal. Leandro Paredes, dado el caso, parece el hombre destinado a ocupar el sitio de De Paul.

Mientras, Ángel Di María dio un paso más en su evolución y volvió a entrenarse con el resto de compañeros. El jugador del Juventus estará disponible para Scaloni, aunque es complicado que irrumpa en el partido desde el principio.

Argentina volverá a la actividad mañana jueves. Será un entrenamiento, el último antes del duelo contra Países Bajos, con quince minutos abiertos a los medios.

