Rodrygo: "Es difícil marcar más goles que Bellingham"

El brasileño Rodrygo Goes extendió su racha goleadora, marcando ante el Nápoles por cuarto partido consecutivo, siendo clave en el ataque del Real Madrid junto al inglés Jude Bellingham, del que aseguró "es difícil" igualar "porque marca todos los partidos".

"Ha sido un golazo, una jugada que me gusta mucho hacer. Me están saliendo bien las cosas. Es difícil marcar más goles que Bellingham porque marca todos los partidos, pero no tenemos una competición dentro. Lo que queremos es ayudar uno al otro y marcar muchos goles para al equipo", aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Rodrygo celebra su momento dulce y olvida los malos momentos de esta temporada. "No sé explicar lo que ha ocurrido. Yo he trabajado para lograrlo cuando las cosas no salían bien, pero hay que seguir trabajando. El trabajo es la mejor solución. En el principio de temporada ya no quiero, sólo en el momento actual".

Ensalzó el delantero brasileño el comportamiento de la afición madridista con Joselu Mato, el apoyo en las ocasiones falladas que alentó su esfuerzo hasta que marcó el cuarto tanto del Real Madrid.

"Lo que hemos visto con Joselu hoy ya lo habíamos visto con otros jugadores, cuando fallas una y la afición corea tu nombre te da más confianza y te permite luego marcar gol", elogió.

