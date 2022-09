Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin, listos para la trilogía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin superaron sin problemas el primer rival: la báscula. Ambos peleadores no tuvieron inconvenientes en dar el peso para la pelea de hoy sábado por la noche en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

