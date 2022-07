Según Quintana, ticas no superaron a Panamá en lo futbolístico...

Ignacio Quintana, seleccionador panameño de fútbol femenino, admitió ayer que su equipo fue superado por Costa Rica por el "entrenamiento invisible" de sus rivales y no en lo futbolístico.

"Fueron mejores, pero no hay tanta diferencia en lo futbolístico, esto no es solo talento. Hay que hacer entrenamiento invisible, mejorar hábitos, no hay excusas y no nos vamos a parar como víctimas", afirmó el técnico mexicano tras la derrota de Panamá por 3-0 ante Costa Rica en el debut de ambos en el Campeonato W de la Concacaf que reparte boletos al Mundial de 2023.

El resultado complica el futuro de las panameñas en la búsqueda del boleto a la Copa del Mundo ya que el favorito a ganar el grupo B es el campeón olímpico Canadá, mientras las centroamericanas entrarían a disputar el segundo lugar sobre Trinidad y Tobago.

Al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 avanzan los dos mejores de cada grupo y el campeón del Campeonato W irá a los Juegos Olímpicos París 2024.

"Tenemos que darle vuelta a la página de hoy. Es cierto que nuestro siguiente juego es contra Canadá, pero mientras haya juegos hay que seguir luchando. Faltan dos partidos, aún podemos lograrlo", añadió Quintana.

El estratega reconoció que uno de los errores de su equipo fue la mala marca en la pelota parada y por ello sufrieron la primera anotación de Costa Rica por esa vía, obra de Raquel Rodríguez al minuto 6 en un tiro de esquina.

"La táctica fija es algo que estuvimos trabajando, era un foco rojo porque Costa Rica lo hace bien. No tuvimos la fortaleza en esa marca y esto es fútbol, se castiga. Hoy nos tocó a nosotros", comentó.

Panamá busca la primera clasificación a un Mundial y unos Juegos Olímpicos. El siguiente partido de las de Quintana será este viernes ante Canadá, tras lo cual el lunes cerrarán su participación en la fase de grupos al retar a Trinidad y Tobago.

