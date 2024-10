Softbol de P. Este en etapa crucial

La Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este, que se disputa en el Complejo Roberto Kelly, de Don Bosco, se encuentra en una etapa crucial en la que faltando pocas fechas para que culmine la fase regular hay una reñida disputa por los puestos de clasificación.

Teniendo a Trililin (13-2) y Bodegueros (11-4) como los únicos equipos que han asegurado su clasificación a la ronda de seis equipos, los cuatro cupos restantes están disputados por seis equipos.

En el tercer lugar están los Bocatoreños residentes en la capital 7-6), seguido del Club HR y el Team Lobos con marca de 7-7.

Después siguen Los Almendros (6-7) y Thunder (6-9). Ya sin opciones de avanzar están los Viajeros (1-13).

En total son 16 juegos de la fase regular, por lo que faltan pocos juegos para definir a los seis clasificados.

En los resultados de la última jornada, celebrada el pasado domingo, Tocumen venció 5-3 al Club HR, ganando el partido Jaime Aristides.

Por su parte, los Bodegueros se impusieron 14-2 a los Viajeros, mientras que el Team Lobos venció 6-3 a Thunder, siendo el pitcher ganador Eliodoro González.

En otro partido, Trililin superó 5-2 a Los Almendros.

Para este domingo, la jornada inicia a las 9 a.m. con el encuentro entre el Club HR vs Bodegueros, seguido de Los Almendros vs Tocumen, Los Viajeros vs Trililin y Team Lobos vs los Bocatoreños residentes en la capital.

