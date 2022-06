Steve Kerr: "Sabíamos que teníamos que jugar con más agresividad"

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, ensalzó la reacción de su equipo para igualar las Finales de la NBA ante los Boston Celtics (1-1) y elogió la intensidad y el carácter de todos sus jugadores.

"Creo que todo el mundo estaba más conectado. Era bastante obvio, nuestro nivel de fuerza y de ser físicos lo intensificamos bastante, así tenía que ser. Lo que Boston hizo en el último cuarto del otro día, sabíamos que teníamos que venir hoy con una mayor concentración y con un mayor sentido de la agresividad", explicó a los medios tras el encuentro.

"Creo que eso empezó para nosotros desde el principio. Draymond Green desempeñó un gran papel en eso", añadió.

Tras dejar escapar un primer partido que ganaban por 15 puntos en el tercer cuarto, los Warriors tiraron de orgullo este domingo y destrozaron a los Celtics (107-88) gracias a un magnífico tercer cuarto (35-14).

Kerr se refirió a ese gran tercer parcial y alabó en especial el trabajo de Stephen Curry, que metió 14 de sus 29 puntos en esos doce minutos.

"Sí, Steph estuvo impresionante en ese cuarto. No solo en sus tiros pero también en el esfuerzo defensivo", indicó el entrenador, quien dijo que la estrella de los Warriors no recibe "suficiente crédito" por su trabajo atrás.

"La gente intenta desgastarle porque saben lo importante que es para nosotros en ataque. Es bastante espectacular el cambio en la fuerza y la condición física del cuerpo de Steph desde hace ocho años. Él es increíble. Sigue trabajando en su juego, su fuerza, su condición física año tras año y es un placer verle jugar cada noche", agregó.

El técnico de los Warriors también mostró su alegría por el regreso de Gary Payton II, que no jugaba desde que se rompió el codo en una polémica falta de Brooks en la serie contra los Memphis Grizzlies.

"Necesitó unos días extra para estar preparado (el jueves se sentó en el banquillo pero no jugó) y creo que hoy estuvo brillante. Su nivel de defensa, esfuerzo físico y velocidad en transición nos da un estímulo enorme", dijo.

