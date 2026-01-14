Técnico Álvaro Arbeloa: ‘No tengo miedo al fracaso’

Álvaro Arbeloa transmitió confianza y orgullo en sus primeras palabras al mando del primer equipo del Real Madrid, en "un día especial" para él, durante su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid, cargo que asume "consciente de la responsabilidad" que tiene y que encara "con muchísima ilusión".

"Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial. Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima, muchísima ilusión", afirmó.

El Real Madrid no ha detallado los cambios de contrato de Arbeloa con su paso al primer equipo ni si es elegido como técnico interino hasta final de temporada.

Antes de dirigir su primer entrenamiento, Arbeloa se reunió en el vestuario con los jugadores y en su charla, les transmitió los grandes recuerdos que dejaron su etapa como futbolista del Real Madrid, los mejores de su carrera según confesó, y aseguró que sintió el hambre de títulos de vuelta de la plantilla.

"Tenemos una gran plantilla. Todos hemos visto cómo se esforzaron en la final de la Supercopa. Es un equipo de chicos dispuestos a todo, sabiendo la exigencia del Real Madrid, que no se nos olvide que hay jugadores que tienen seis Copas de Europa, muchos han sido ya campeones y ganar con este escudo solo se puede hacer con valores como esfuerzo, sacrificio y constancia que han llevado a ser el mejor club de la historia", aseguró.

De entre todos los entrenadores que tuvo en su carrera, Arbeloa no eligió a ninguno por encima del resto. Preguntado por Jose Mourinho, dejó palabras de cariño pero fue claro en que hará su camino sin intentar replicar nada de lo que vivió con el portugués.

"No he hablado con él todavía. Para mi fue un privilegio y un honor ser entrenado por Jose Mourinho. Tengo una gran relación con una persona que me influyó mucho y que llevo dentro de mí, pero voy a ser Álvaro Arbeloa. No tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca y estoy seguro de que si quisiese ser Mourinho fracasaría estrepitosamente", explicó.