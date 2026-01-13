Javier Rivera: ‘Las oportunidades hay que aprovecharlas’

Panamá arrancó ayer sus entrenamientos con miras a los primeros partidos amistosos del año 2026, los cuales serán ante Bolivia de visitante el domingo 18 de enero y el jueves 22 de local frente a México.

Teniendo como sede el COS Sports Plaza, en Metro Park, un total de 22 jugadores se dieron cita al primer día de prácticas, el cual estuvo encabezado por el técnico Thomas Christiansen y su cuerpo técnico.

Entre las novedades del entrenamiento destacaron la presencia del delantero del Botafogo Kadir Barría , además de Kahiser Lenis, del club Jaguares de Córdoba, de Colombia; Javier Rivera, del CD Marathón, de Honduras, y Aimar Sánchez, del New York Red Bulls II, de Estados Unidos.

Para hoy martes se espera la incorporación de tres nuevos jugadores como el atacante Gustavo Herrera, el guardameta John Gunn y el defensor Jorge Gutiérrez.

El defensor Javier Rivera fue uno de los designados para hablar con la prensa, expresando que las oportunidades hay que aprovecharlas sin obviar que ya existe un grupo que estuvo en las pasadas Eliminatorias que tienen un trabajo ya establecido con el entrenador.

“Las oportunidades hay que aprovecharlas, así sea en amistosos o entrenamientos, pero hay que aprovecharlas de la mejor manera”, indicó.

“Sabemos que hay un grupo ya hecho, pero nada está escrito y como futbolistas trabajamos para esto”, agregó el oriundo de la provincia de Chiriquí.

La jornada de ayer se vio afectada por la lesión del portero Marcos De León, quien será reemplazado por Ian Flores, del San Francisco FC.