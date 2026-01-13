No hubo mutuo acuerdo en salida de Xabi Alonso del Real

Una nota del diario Marca asegura que la salida de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid se ha producido tras una decisión impulsada desde el propio club.

Aunque el comunicado oficial emitido en Madrid habla de un acuerdo de mutuo consenso, la realidad es que el primer movimiento lo dio ayer mismo la entidad blanca. Xabi no tenía intención de dimitir ni de abandonar el cargo, pero fue el club quien contactó con el técnico y puso su salida encima de la mesa como una opción real. En la reunión se abordaron todos los temas: el análisis de la temporada, el presente del equipo y el futuro inmediato del proyecto en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid consideraba necesario dar un golpe de timón tras un curso irregular, marcado por la falta de continuidad y una dinámica negativa.

Xabi Alonso comenzó la temporada con mucha fuerza, tratando de implantar sus ideas futbolísticas y un nuevo sistema de juego, apostando por automatismos distintos y rutinas propias. Sin embargo, el vestuario no se lo puso fácil en ningún momento. La falta de sintonía interna provocó que el entrenador tuviera que ir cediendo terreno a lo largo de los meses, alejándose progresivamente de su propuesta inicial.

Esa dificultad para imponer su modelo ha tenido consecuencias directas en el rendimiento del equipo. Xabi no ha podido plasmar su idea futbolística sobre el césped, lo que ha derivado en una preocupante falta de identidad. A ello se han sumado numerosos contratiempos en forma de lesiones y la ausencia prolongada de jugadores clave, factores que han condicionado seriamente la planificación y el desarrollo de los partidos. Todo ello ha desembocado en malos resultados y una imagen muy pobre sobre el terreno de juego.