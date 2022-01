Thomas Christiansen: ‘La prioridad es Costa Rica’

El técnico de la Selección Nacional Mayor de Panamá, Thomas Christiansen, manifestó en conferencia de prensa que afrontarán con responsabilidad el partido amistoso de este domingo ante Perú, pero la prioridad sigue siendo el partido de eliminatoria mundialista ante Costa Rica del próximo 27 de enero.

“Para nosotros es un partido de seis puntos ante Costar Rica, ya que nos mantiene en la lucha por una de las pazas directas a Catar 2022”, expresó Christiansen.

Panamá está en el cuarto lugar de la clasificación de Concacaf con 14 puntos, mientras que los ticos están de quintos con nueve unidades.

Para el encuentro ante Perú Christiansen no utilizará a varias unidades titulares en los partidos oficiales como Aníbal Godoy y Eric Davis, entre otros. Al respecto, el técnico dijo que ellos se mantendrán entrenando en Panamá junto al resto del grupo para guardarlos para los encuentros que se vienen a finales de enero.

El técnico adelantó que una vez regresen del partido ante los peruanos el equipo seguirá trabajando en ‘Burbuja’ con miras al encuentro ante los ticos, jamaiquinos (30 de enero) y mexicanos (2 de febrero).

Sobre el encuentro de este domingo, adelantó que dará la oportunidad a jugadores jóvenes que han trabajado en los microciclos.

“El objetivo es ver a nuevos jugadores en los partidos amistosos pero vamos a ir a competir. El resultado no es prioridad, pero en lo colectivo buscamos que estos jugadores se adapten a nuestra metodología de juego. Es un partido para que demuestren que tienen el talento para ser llamados”, indicó.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Christiansen también mostró su preocupación por la variante del ómicron, la cual está azotando al mundo y que Panamá no es la excepción.

“Lo que más me preocupa es el covid, que está pegando fuerte a todo el mundo. Tenemos que ser profesionales y adaptarnos a las exigencias sanitarias”, puntualizó el estratega.