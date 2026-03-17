Venezuela conquista su primer Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela se proclamó campeona del Clásico Mundial de béisbol por primera vez, al recuperarse de una ventaja desperdiciada en el octavo inning para vencer la noche del martes 3-2 a Estados Unidos gracias a un doble de Eugenio Suárez que rompió el empate en el noveno acto.

El elevado de sacrificio de Maikel García en la tercera entrada y el jonrón de Wilyer Abreu en la quinta ante el novato Nolan McLean tejieron una ventaja de 2-0 frente a una multitud rugiente a favor de Venezuela. Mientras tanto, el zurdo Eduardo Rodríguez y relevistas intratables limitaron a los estadounidenses a dos hits hasta la séptima.

Bobby Witt Jr. recibió base por bolas con dos outs en la octava y Bryce Harper conectó el segundo cambio consecutivo de Andrés Machado por encima de la cerca del jardín central para un jonrón de dos carreras que empató el juego. Harper trotó lentamente alrededor de las bases y se detuvo un momento en tercera para saludar al coach Dino Ebel.

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Luis Arráez recibió base por bolas ante Garrett Whitlock al abrir la novena. El corredor emergente Javier Sanoja se robó la segunda apenas antes del tiro del receptor Will Smith y anotó cuando Suárez conectó un doble en el callejón entre el jardín izquierdo y el central. Suárez abrió los brazos y señaló al cielo en segunda base mientras sus compañeros salían desaforados de la cueva para recibir a Sanoja en el plato.

Daniel Palencia ponchó a dos en una parte baja perfecta para completar un juego de tres hits y conseguir su tercer salvamento del Clásico, sentenciando con un ponche a Roman Anthony. Los venezolanos corrieron hacia el cuadro interior para celebrar mientras los estadounidenses miraban, apoyados en la baranda de su cueva.

“Nadie creía en Venezuela, pero ahora somos los campeones”, declaró Suárez. “Esta es una fiesta para todo el país de Venezuela. No somos solo compañeros de equipo, somos una familia".

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Pese a un plantel de estrellas encabezado por Aaron Judge, Harper y Paul Skenes, Estados Unidos perdió su segunda final consecutiva del máximo torneo internacional del béisbol y volvió a quedarse sin el título desde 2017. Judge se fue de 4-0 con tres ponches en el juego por el campeonato.

Ante un duelo con tintes políticos, jugadores y coaches evitaron hablar de la agitación gubernamental entre las naciones, intensificada cuando el ejército de Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero. La multitud que llenó el loanDepot park fue mayoritariamente pro-Venezuela, y algunos abuchearon a los jugadores estadounidenses durante las presentaciones.

Venezuela se convirtió en la segunda nación latinoamericana en ganar el Clásico, después de la República Dominicana en 2013. Estados Unidos se llevó el título en 2017 y perdió la final de 2023 ante Japón, tricampeón, en este mismo estadio.