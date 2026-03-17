Christiansen revela los convocados para amistosos ante Sudáfrica

Panamá ya tiene definido los convocados para los partidos amistosos de visitante que sostendrá ante Sudáfrica el 27 y 31 de marzo y que servirán de preparación para la Copa Mundial FIFA 2026.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que Christiansen convocó a un total de 23 jugadores para disputar una serie de dos partidos frente a un seleccionado del continente africano, pensando en las características del equipo de Ghana, rival en el debut mundialista de Panamá el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá.

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En el caso de Sudáfrica, los anfitriones del Mundial del 2010 se alistan para disputar la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio cuando se enfrenten a México en el Estadio Azteca, en DF, en acción del grupo A.

Los jugadores convocados estarán viajando este fin de semana, cada uno desde los países donde esten jugando con sus respectivos clubes, con destino final a la ciudad de Durban, donde estarán iniciando la concentración por la fecha FIFA.

El listado incluye a un grupo conformado casi en su totalidad por jugadores que militan en el extranjero, con excepción del defensor Eric Davis, del CD Plaza Amador, de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

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El entrenador del onceno nacional y miembros de su cuerpo técnico tienen programado viajar este jueves 19 de marzo con destino a Sudáfrica y así tener todo listo en el momento que se vayan presentando los jugadores.

El encuentro frente a Sudáfrica representa la primera ocasión que una Selección Mayor de Panamá dispute un partido como visitante en territorio africano.

Los convocados son los siguientes:

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.

Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Andrés Andrade, Martín Krug, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos y Roderick Miller.

Volantes: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis y Yoel Bárcenas.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Kadir Barría.