Xavi Hernández destaca a Ferran Torres en triunfo del Barcelona

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que Ferran Torres hizo "uno de sus mejores partidos desde que está aquí", tras el triunfo por 2-0 ante el Cádiz.

"Estoy muy contento por los jugadores que han entrado (hubo seis novedades en el once titular). Los veo entrenar y se lo merecen. Por eso les he dado toda la confianza. Hay que destacar a Ferran", añadió el técnico en rueda de prensa.

Preguntado por si esta gran actuación le podría dar el jueves la titularidad en Old Trafford, Xavi no quiso desvelar nada: "Todavía no hemos pensado en Old Trafford. Él siempre trabaja para el equipo. La gente lo valora por las asistencias, por los goles, por los túneles. Pero nosotros valoramos otras cosas".

Por otro lado, avanzó que Sergio Busquets estará disponible para jugar de inicio ante el Manchester United a pesar de no participar en el encuentro de ayer domingo.

