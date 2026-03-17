Que Bolota dijo que a las mujeres no les gustan los hombres tranquilos y a esos son los que queman; el C3 asegura que a ellas les gustan los malandros que se portan mal en la calle y en el gueto. ¡Oye eso!

Que le mandan a decir a “Bolo” que no aparte sus ojos de la Cuevita porque ahora que aflojó el billete, algunos diputados planean seguir con su planilla de gente que solo va un día a la semana a la 5 de Mayo para hacer su plana de firmas de asistencia, mientras la mayoría de los funcionarios tienen que ir todos los días a firmar y trabajar como Dios manda.

Que muchos ya están comprando millo y soda para ver la pelea de locos que se avecina en redes sociales entre los focopiados y López-Tirone. Ambos están sacando toda su artillería para destruir al otro. Ojalá que no haya daños colaterales en esta guerra.

Que el alcalde de Colón de Vamos, Diógenes Galván, dándose golpes de pecho porque la recolecta de firmas para revocarle el mandato no prosperó y acusó a sus adversarios políticos de estar detrás de la medida. Tiene que estar claro que esa recolecta de firmas no fue exitosa porque, en parte, el Tribunal Electoral puso toda clase de trabas para que la gente no la tuviera fácil para ir a firmar. ¡Así que bájale dos!

Que, hablando de seguridad, por allí anda un exfiscal de drogas pretendiendo hacer alarde de conocimientos sobre el tema; lo lamentable es que se ha quedado desfasado... Hay que recordarle a este letrado que "el abogado que no estudia y se actualiza, cada día será menos abogado". Al que le caiga el guante, que se lo aguante.

Que, de acuerdo con cifras de la ONU, Panamá ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica como el país con el mejor desarrollo humano, detrás de Chile, Argentina y Uruguay y superando a Costa Rica, Perú y México.

Que, según el Banco Mundial, Panamá ocupa el primer lugar en Latinoamérica en ahorros como porcentaje del Producto Interno Bruto con 34%, por encima de países como Nicaragua (28%), Ecuador (24%) y República Dominicana (23%).

Que “Cocobolo” Cedeño andaba pidiendo ayer al MEF avalar la solicitud de traslado interinstitucional por 25 melones que solicita la UP para funcionamiento. ¡Ya me han dicho que por allá no hay ni para el papel higiénico!

Que el Amigo Fiel se tiró un discurso de barricada en el pleno y solicitó a todas las bancadas cerrar filas para defender a la Asamblea de algunas mentiras que se dicen sobre ella. Dice que es el órgano del Estado más transparente y que ahí no se hace nada a oscuras o a escondidas.

Que el diputado PTJ de Dolega se cabreó ayer con la gente del Departamento de Comunicaciones de la Cuevita porque no se le entendió nada al video que solicitó se pasara en vivo por las pantallas de TV de la Asamblea. ¿Sabotaje?

Que ya anda circulando la lista de las comunidades en las comarcas indígenas que se verán beneficiadas con los 50 primeros zarzos que se harán con las regalías de la mina de Donoso.

Que la economía panameña registró un crecimiento de 4.4% en 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó US$84,752.9 millones, lo que representó un aumento de US$3,533.3 millones respecto al año anterior.