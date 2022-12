Que esta semana el Alcalde Carrasquilla debe anunciar cómo es que va a solucionar el “titingó” de las cuotas del Seguro, cobradas a los funcionarios, pero no pagadas a la Caja. ¡Inaceptable lo ocurrido allí!

Que uno de los jefes de AMP fue visto bajándose de un avión y tomando otro vuelo hacia Grecia para ver un negocito. A la vez acumula más millas en misión oficial para futuras vacaciones con su ficha en la Arap.

Que las denuncias de los Abogados, sobre abusos sufridos en las cárceles, ameritan una investigación superior. Pero, sin olvidar que algunos juristas han sido sorprendidos metiendo de todo en los penales.

Que más de 4 están rasgándose las vestiduras por los miles de fracasos registrados en las escuelas, pero no recuerdan el arrastre de los largos meses de la pandemia. Con la Covid la enseñanza fue irregular.

Que sufre serios quebrantos de salud la apreciada publicista Norma Trevia de Amado. Está en manos de preclaros profesionales de la medicina. Le deseamos pronta mejoría.

Que pronto se espera la renuncia de una “carrampla” de funcionarios que buscarán cargos de elección popular. No olviden comunicar a la Contraloría ¿con cuánto “Chen/Chen” entraron, y con cuánto salen?

Que algunos panameños no se aguantan. Al “augustus” del Mida, le escriben para que este año, además del jamón y los guandules, también mande cemento y arena, para poder reparar los huecos del San Bonge.

Que el evento para las madres de #Panamá Norte donde estuvieron "El Loco" @Rmartinelli y las diputadas Genesu Arjona y Yanibel Abrego, fue multitudinario.

Que el #Covid-19 anda arrebatado por Panamá Oeste con 1,313 casos activos, sobre todo en Arraiján y La Chorrera.

Que las cifras de recolección de firmas presidenciales reportan: "Morticia" (55,901), Melitón "Farmacia" (51,862), "Movin" Quirós (36,207), "Paquito a La Carrera" (35,675), Katrina Levy (25,946) y "La Profe" Gordón (23,717).

Y hablando de "La Profe" Gordón dijo que ante el escándalo con las firmas no confía en el proceso por la ineficacia de los "Tres Chiflados Electorales''.

Que son demasiadas las denuncias sobre despidos masivos. Hubo un tiempo en el que las bajas laborales en Diciembre estaba terminantemente prohibidas. ¿Ya no es así?

Que a los turistas que llegan a bordo de cruceros, no los tratemos a cuerpo de rey, no tiene perdón de Dios. Cómo impulsar la industria sin chimeneas, si no somos capaces, ni siquiera de algo tan básico.

Que es urgente la revisión de la altura real de algunos pasos vehiculares elevados. Van varios casos de camiones que quedan atorados, con su carga, en los puentes de Brisas del Golf y en Los Pueblos. ¡Alerta!

Que primero apareció una boa gigante por Costa del Este, y ayer una cocodrilo monumental por Colón. Algo los ahuyenta de los manglares. No los toquen, pobrecitos, llorarán los “amantes de los animales”.

Que los renos de la Cadena Arrocha, que en otros tiempos nos anunciaban la llegada de la Pascua, llegaron al final de su ciclo de vida. Desinflados, raídos y feos ni ambientan la Navidad, ni la alegran. ¡Lo contrario!

Que Alfredo Franceschi llega hoy a los "Sin Cuenta" y de todo ese tiempo incontable, 50 años son del ejercicio periodístico deportivo y político.

Que aseguran que en Don Lee ya hay un robot que te lleva la comida a la mesa. ¿Y pedirá propina?

