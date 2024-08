Que "El Chiqui" Torrijos y su vice "El Perro" preparan un nuevo partido. Ayer intercambiaron opiniones en Masoliver con el "Cejas" Sittón, "El Monstruo" Justino y Mi Jefecito "El Griego".

Que "El Loco" advierte que se nota una verdadera desaceleración en la economía y no hay “ chen chen” o sea dinero, ni empleos. Sin un país unido, está vaina no arrancará. ¡Solo los tóxicos no entienden eso!

Que el diputado Alejandro Salazar denunció en la Cueva que Panama Canal Railway Company discrimina a los colonenses con los precios exorbitantes de sus pasajes y pidió la intervención del Ejecutivo. ¿Y después de todo cuándo y quién renovó el contrato de concesión que venció 17 de Febrero de 2023?

Que el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez irá a juicio en Colombia por prevaricato por omisión y amenaza a testigo en el proceso de Odebrecht. ¡Igualito que aquí!

Que regresó "La China" Yanixa a la Tremenda Corte luego de merecidas vacaciones y de inmediato cumplió con sus deberes en la reunión ordinaria del Pleno que presidió "Indecisión" Vásquez.

Que dice un necio que sospecha que hay una sorpresa malévola en el cierre del Juzgado de Baloisa y ese nombramiento ad honorem como Juez adjunta en lo inquisitivo mixto, pero cobrando como Juez de Tribunal del Juicio del SPA.

Que ese necio agrega que seguro cerraron el Juzgado de Baloísa y la enviaron a multipropósito, para cortar de raíz la tesis del abogado Vallarino de un nuevo juicio para "El Loco" en el caso New Business.

Que es seguro que ahora que "Plátano" Maduro presentó un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, llamen a un trío de la Tremenda Corte en Panamá, para que los asesoren de como desarmar una candidatura presidencial.

Que dice un leguleyo que cualquier parecido del actual Fiscal General de Venezuela con "La Espía" Isolda, no es mera coincidencia. ¡Y no quieren discutir el tema de los delitos políticos!

Que ese mismo leguleyo dice que seguro el Fiscal General de Venezuela cuenta con una tropa de choque como la que tenía en Panamá "La Espía" Isolda con David, Arroyo, Zuleyka, Adecio, Aurelio, Ricaurte y otros que creen que permanecerán agachados en el Ministerio Público.

Que denunciaron la desaparición de fondos de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Lucas Bárcenas.

Que Cancillería pidió ayer traslado de partidas para el gasto de los pasajes de 57 embajadores que entran y de los que salen. ¡A finales de septiembre, todos los diplomáticos deben estar en sus puestos!

Que hay algunos diplomáticos que parecen que están pegados con Mako al cargo. ¡Si hay un nuevo gobierno, deben entender que deben tomar sus maletas!

Que le tienen el ojo puesto al manejo de la embajada de Macondo en Rusia. ¡Nyet!

Que una doñita cayó dentro de una alcantarilla cuando caminaba por calle 16, en Zona Libre de Colón.

Que los estamentos de la Fuerza Pública y "Torrijito" deben entender que la prioridad es la seguridad ciudadana y no pasarse la vida, solo incautando pichi y atajando migrantes. ¡Solo deben ver la colección de muertos diariamente!

Que el Pentágono alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, y otros dos de sus cómplices, que les evitarían la pena de muerte. ¡Ese man también quería volarse el Canal de "Catín!

Que se reanudó la perseguidora a una subteniente que interpuso una querella por acoso contra oficiales de la Policía Nacional del anterior "GobierNito".

Que un vídeo encubierto difundido por el Proyecto de Supervisión de la Heritage Foundation en Muckracker.com revela que el 14% de los inmigrantes ilegales en un complejo de apartamentos en Georgia, admitieron estar registrados para votar en USA. ¡La OEA también debe investigar esa vaina!

Que JD Vance, el vice del "Pato" Donald, sostiene que los Demócratas quieren la frontera abierta como una estrategia para sumar votos a sus filas. ¡Ojo con eso "Torrijito!

Que los tongos de Brisas del Golf se quejan que los tienen sometidos. Se las pasan ladillándolos e imponiéndoles arrestos.

Que en los estados claves "El Pato" Donald lidera en Arizona y Nevada, mientras que la "Qué-Mala" va por delante en Pensilvania y Wisconsin (48% a 46%). Están empatados en Michigan.

