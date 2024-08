Que un jodedor no descarta que cuando "Ol-Biden" le marcó a "Stalin" Mulino, exclamó: ¡Hello "Loco", how are you? ¡Jajaja. Capaz y lo confundió con Ricardo!

Que al Miviot le negaron un traslado de partidas para mantener en planilla a 549 funcionarios a los que se les vence el contrato a fin de mes. ¡De salida, fue una mala jugada que no fuera a la comisión el exministro y expresidente de la Capac, Jaime Jované!

Que ayer asolearon a una de las Fiscales Anti Corrupción, al descubrirse que le pagaron una operación a su esposo y que su hija recibió auxilio económico para estudiar Derecho en la USMA, pero lo que no se dijo es que apenas se graduó la contrató la "Polaca" Hormechea y luego laboró en la UAF.

Que lo de la Fiscal Anti Corrupción se le suma la operación al padre de un fiscal, un asunto dudoso de David Diaz en la DGI, lo de los correctivos faciales de "La Espía" y la atención médica a un pariente de Arroyo. ¡Todo puede consultarse los Varelaleaks!

Que se informó que cada universitario de la UNACHI le cuesta al Estado $4,482 y los de la Universida de Panamá $4,681.

Que no inviten a la misma fiesta a los técnicos de fútbol Richard Parra y a "Pipino".

Te puede interesar Se escucha por ahí

Que se han levantado algunas ronchas contra "Mimito" Ulloa por realizar hoy una "Tarde de los Templos" o evento interreligioso, coincidiendo con la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María.

Que ayer a "Eterninia" no le fue bien en Presupuesto. Le sacaron que lleva 48 años en la Unachi y que gana $14,200. ¡Ella tiene la conciencia...tranquila!

Que entre medio de risas, el diputado Jonathan "Meto" Vega le sacó a los subalternos de "Eternina", que la Unachi, es como una empresa familiar, porque hay esposos e hijos laborando en ella.

Que Sumaya Cedeño fue designada notaria en Panamá Oeste.

Que el Canal de Panamá cumple 110 años de operaciones.

Que un día como hoy, pero hace 123 años nació el caudillo panameñista Arnulfo Arias Madrid.

Que Radio Panamá cumple hoy 25 años. ¡Está a la búsqueda de un gerente que trabaje y no sea vendedor de humo!

Que ahora surgió una denuncia de peculado en los bomberos de Herrera. ¡Los camisas rojas se están pisando la manguera!

Que dice un leguleyo que los expertos en concesiones mineras de octubre y noviembre de 2023, que mutaron en peritos en constitucional electoral de abril y mayo de 2024, ahora serán los gurús para salvar la Caja del Seguro Social. ¡Lo que sobran son opinadores!

Que otro chusco se preocupa que ese virus mutante de la opinología se haya esparcido en la Cueva de la 5 de mayo, que combinado con inmadurez y entusiasmo mal canalizado, nos agobie con peroratas con ínfulas taquilleras, pero sin ton ni son como decía Mario J.

Que la Presidencia de la Tremenda Corte muy activa, inaugurando el stand del Órgano Judicial de la Feria del Libro, luego en el Congreso de Derecho Procesal en Chitré. ¡Sumando millas y viáticos fuera de la capital!

Que los Jueces, Defensores y Magistrados del Tribunal Superior del SPA recuerdan que los que iniciaron en septiembre de 2016, tuvieron que aprobar el exigente curso habilitante, pasar por entrevistas y lograr un mínimo de 6 votos en el Pleno de la Tremenda Corte, pero casi todos obtuvieron los 9 votos.

Que, en cambio, entre 2023 y 2024, solo 5 de 9 de la Tremenda Corte se necesitan para que los Jueces, Defensores y Magistrados de Tribunales Superiores del SPA sean trasladados sin explicación, nombrados de a dedo interinamente por 3 o 6 meses, y si no hay prórroga y no renuncian, los declaran insubsistentes sin pago del bono de antigüedad.

Que una explosión en el puerto de Ningbo, en China, provocará interrupciones en la cadena de suministros.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio