Que Lucy anunció que el año escolar del 2025 iniciará el 10 de marzo.

Que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y la Sala Penal de la Tremenda Corte tienen al país a borde una paralización de los gremios médicos, por el manejo que le dispensaron al caso contra el neonatólogo Iván Sierra. ¡Por lo pronto están renunciando varios jefes de servicios de diversas especialidades!

Que hay un fuerte rumor que un abogado tocayo de un príncipe europeo y hermano de una exaspirante a la Tremenda Corte está de alguna manera vinculado a la operación de la ciudad cuyos muros cayeron a trompetazos.

Que como las autoridades municipales se hacen los pendejos ante la presencia de los sin techo en las calles, ayer ya se instaló un grupo en El Cangrejo frente a la cabeza de Einstein. ¡Sáquense la mano!

Que en la DGI investigan una presunta evasión de 70 melones en una transacción que se registró en los tiempos del gobierno de "Cabeza Tibia.

Que Shirley afirmó que Janine, la de Vamos, anda apurada los jueves para que no se sesione después de las 3:00 p.m., porque quiere coger brisas para su tierrita. ¡Una diputada debe ser 24/7 le dijo la Castañeda a la santiagueña Prado Castaño!

Que esos vuelos de deportación si son solo de colombianos, es como botar la plata, porque el 66% de los migrantes son de Venezuela y no se puede mandar a ninguno de vuelta!

Que la embajadora Xu Xueyuan afirmó la durante un seminario organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos que China está dispuesta a reanudar cuanto antes la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Panamá.

Que el abogado Alex Sánchez será llevado hoy a audiencia por un zaperoco que se armó el día de la entrega de Rico "No Me Aprieten". El tongo Ramón De León alega que el jurista le rompió la bemba y le dieron tres días de incapacidad. ¡Lo jodido es que ayer andaba trabajando en el SPA y no se le veía la Bemba Coloraa!

Que "Pelucón" Cedeño anunció que votará para contralor por el "exsocio" Barsallo y para subcontralor a Yonel Alberto De La Cruz.

Que un jodedor alega que por Dos Ríos y Rovira, desaparecieron por arte de magia unas vacas.

Que en la Unachi van a hacer una auditoría a los títulos de las universidades de Hawái 5-0.

Que en la lista de la 12 de octubre le han dado base por bola a universidades privadas con auxilios económicos millonarios, pero que no tienen ni laboratorios propios, ni campus oficial. ¿Selectivos?

Que Neftalí, el diputado juvenil de Vamos, anda emputado con el director de la ATTT, porque lo hizo esperar una hora y no lo atendió para abordar un tema de alza de tarifas en Panamá Norte.

Que el diputado "PTJ" de Vamos -con justa razón- cuestiona que los altos cargos del gobierno anden gastando un pichal de plata comprando celulares caros. ¡Que los paguen de sus bolsillos ¿o la austeridad es solo para los huevones?!

