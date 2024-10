Que ayer se celebró reunión extraordinaria del Pleno de la Tremenda Corte, pero no se agendó ni se discutió la demanda de inconstitucionalidad sobre el Principio de Especialidad a favor de "El Loco".

Que la Presidenta de la Tremenda Corte, es la ponente de esa demanda de inconstitucionalidad y presentó hace más de un mes atrás un proyecto de no admisión que recibió 3 observaciones, pero no se agenda y no se discute para conocer el criterio de la mayoría.

Que el diputado PTJ de Vamos, Jhonathan Vega, celebra hoy sus "Sin Cuenta". Le llaman ahora el "Señor de las 4 Décadas. ¡De seguro que no invita a Jr. Herrera a la fiesta!

Que ahora que estamos en la Serie Mundial de Grandes Ligas, se comenta que Chapman lo tienen montado en dos strikes. Uno más y se poncha, lo mandan por la orillita y le dicen: ¡entiérrese compay!

Que a manera de aclaración, Chapman no anda "Perdido en París", sino que está por Washington.

Que Jorge Bloise se lamentaba ayer en la Cueva de la 5 de Mayo, que su copartidario de Vamos: el diputado "PTJ" no cuente con guardaespaldas, a lo que Camacho le recomendó que se encomendara a Dios, porque eso era lo que él hacía en los tiempos de la dictadura y andaba sin miedo por las calles.

Que muy comentado el escrito de Olaciregui sobre los VareLa Lekas del "Tortugón" con Fernando "El exFuncionario", por aquello de que llevaban un cura y un tongo adentro.

Que con la inclusión de nuevas entidades para sustentar sus vistas presupuestarias, es casi imposible que antes del 31 de octubre se complete esa revisión en la Comisión de Presupuesto.

Que los que deben ir haciendo inventario y alistando sus cosas son los Fiscales identificados en los Varela Leaks y en las conferencias semanales de "Stalin"Mulino, aparte de los que "La Sombra" tiene campaneados como mete mano, mete patas y conspiradores.

Que Camacho mandó a los diputados de Vamos que bañen a Juan Diego. ¡Xuxa. ¿Y se toman el agua?!

Que los ministros y otros altos cargos deben parar la viajadera y atender sus despachos. Solo hay que mirar la Gaceta Oficial y sale que fulanito estará encargado del Ministerio "X" ante la ausencia del titular. ¡Trabajen más y viajen menos!

Que un chusco comenta qué ha hecho el Ministerio Público en el caso de 48 armas incautadas en el 2019, en Parque Lefevre en un local de Sergio Davis.

Que las autoridades se han ido de un extremo a otro con lo de la Alerta Amber. Antes la demoraban y ahora lanzan en exceso hasta 3 por días, lo que va a generar que la gente no les pare bola.

Que un antiguo cliente de la magistrada María Cristina está demandado a la Contraloría por $680 mil por los daños y perjuicios, causados por auditoría realizada e tiempos de Fredy "Delta" a unos contratos celebrados con la SENACYT.

Que el gerente de comunicaciones del alcalde Galván "Motta" renunció en menos de un mes de ocupar el cargo. Se comenta que algunos de la media docena de abogados que nombró también van por fuera.

Que todo apunta que Galván "Motta" sigue cobrando en la ACP y "Catin le dijo a Martín" no dice nada. 18k + 7k y otros ingresos lo convierten en el mejor pagado del servicio público. Además, le preguntan a "Torrijito" y a Beitía, por qué el alcalde tiene 6 policías y 2 SPI de escoltas.

Que "El Pony" Blandón reiteró su propuesta para renovar a la cúpula del ñameñismo el fin de semana del 15 y 16 de marzo del 2025.

Que los exempleados del Municipio de San Miguelito les van a armar otro tamborito a la "Jesusa" Irma, porque todavía no les paga lo que les debe.

Que a un man de las ambulancias en la tierra de Urracá lo imputaron otra vez por violencia doméstica.

Que no se extrañen que en cualquier momento salga a la luz unos audios y videos de un ágape que se efectuó el viernes pasado en un Grand Hotel de la localidad, donde alguien estaba muy sabrosona a la vista y paciencia de todos y todas.

Que ahora que ya fue ratificado "Lucho C3", se dará inicio a la transición con "La Sombra", pero sin que este deje de ser el Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, hasta el 31 de diciembre de 2024..."

Que paralelamente a la transición cordial y ordenada de Procuradores, se va a dar una sacadera de trapos, cizañas, zancadillas, puñaladas por la espalda y de frente, de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público entre sí ¡Ataja!

Que falleció el locutor Jaime Bermúdez, quien por años tuvo programas de música de la Vieja Guardia en KW.

Que advierten que las incongruencias en los proyectos de presupuestos obedece a que botaron gente valiosa, incluyendo dos personas a los que capacitaron en el exterior y que tenían mucha experiencia en presupuesto como Alejandro Vernaza y Giselle García.

Que el capitán Demóstenes Sánchez Torres, surgió como nuevo contrincante para rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Se postulará hoy como candidato...

Que en el hospital de Changuinola de la CSS alegan que no hay insumos para las cirugías electivas que son como el 80% de las que se realizan. La gente de "Dino-Saurio" reporta que hay insumos para los hospitalizados y las urgencias.

Que Fridays de USA contempla presentar una solicitud de protección por quiebra.

Que el gurú de las encuestas Nate Silver alega que su instinto le dice que "El Pato" Donald ganará las elecciones.

