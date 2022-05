Hayan flores con forma fálica; las arrancan y se burlan

Tres chicas que filmaron un video en el que se les aprecia burlándose, arrancando y posando con las inusuales flores de una planta con forma de falo, están siendo cuestionadas desde hace ya varios días, luego de que la grabación se hiciera viral en las redes sociales de Camboya, reino ubicado en el Sudeste Asiático, en donde ocurrió todo.

Lo que tal vez para las chicas resultó ser una planta insólita, por su forma parecida con un pene masculino, en realidad resultó ser una especie carnívora en peligro de extinción.

Sobre el suceso, ya se pronunció Ministerio de Medioambiente de Camboya y aunque no informaron sobre interponer alguna denuncia en contra de las tres jóvenes de manera oficial, si compartieron en sus redes, imágenes de ellas para crear conciencia en la comunidad. "¡Lo que están haciendo está mal, por favor no lo vuelvan a hacer en el futuro! Gracias por amar los recursos naturales, pero no los arranque para que no se destruyan!", indicaron.

La especie de Nepenthes o 'planta del pene', como se le conoce, crecen con frecuencia en las regiones montañosas ubicadas al oeste de Camboya y contienen un fluido ácido en sus cuerpos cavernosos, con el cual matan a los insectos que entran en su interior, atraídos por el néctar que secretan.

Según el portavoz del Ministerio de Medioambiente de Camboya, Neth Pheaktra, la inusual planta atrae a muchos turistas que buscan tomarse fotografías con ellas. "Esto ha estado sucediendo muy recientemente y se estaba extendiendo en línea, lo que podría provocar un mal comportamiento por parte de otros visitantes", advirtió, citado por The New York Times.

