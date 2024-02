Hombre inocente recibirá $14 millones por pasar 37 años en prisión

Robert DuBoise, de 59 años, será compensado con 14 millones de dólares por pasar 37 años de su vida recluido en la Institución Correccional Hardee, ubicada en Florida, en los Estados Unidos, acusado de violar y asesinar en 1983 a Barbara Grams, de 19 años, algo que nunca hizo.

Tras ser liberado en el año 2020, luego de la organización sin fines de lucro, Proyecto Inocencia de Florida asumió su caso y logró demostrar que él no fue el responsable del caso, gracias a una prueba de ADN, DuBoise interpuso una demanda contra la ciudad de Tampa y varias personas, y la ganó en enero pasado.

Aunque DuBoise reconoció que el dinero no le devolverá los años que perdió mientras estuvo recluido en la cárcel por este crimen que no cometió, espera que le sirva para salir adelante, según reseña la cuenta Playgroundmag.

En tanto, en entrevista con AP, puntualizó: “El dinero, las casas, los autos, nada de eso podrá restaurar lo que perdí. No me siento amargado por nada. No quiero perder el tiempo con fiestas de amargura y lástima”.

