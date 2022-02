Influencer se tatuó regla en antebrazo para medir el pene de sus compañeros sexuales

La instagramer inglesa, Tracy Kiss, de 34 años, está mucho de qué hablar, después de que confesó que se tatuó en su antebrazo izquierdo una regla sin números para medir el tamaño del pene de los hombres con los cuales llegue a tener sexo, pues anda buscando una pareja 'bien dotada'.

Esta no es la primera vez que Kiss, madre de dos hijos, quien actualmente posee más de 1.100.000 seguidores en su cuenta de Instagram como influencer sexual, se vuelve tendencia en esa red social, pues en el año 2020, cuando comenzó la pandemia por Covid-19, ella logró esa hazaña tras asegurar que beber un licuado de frutas, pepino y semen ayudaba a elevar y mantener altas las defensas del cuerpo, lo cual permitía combatir el SARS-CoV-2.

Según una entrevista divulgada por Radio Mitre, Kiss, quien además es entrenadora personal, la regla tiene: “un diseño práctico y es una herramienta para mejorar su vida”, pues “como no tiene números, en realidad es bastante discreto y me permite estirar la mano inocentemente para acariciar el estómago de un hombre mientras miro mi brazo junto a él para contar los centímetros. Es algo en lo que la gente puede no pensar cuando me da la mano y no parecerá fuera de lugar en un asilo de ancianos cuando tenga 90 años, pero siempre pondrá una sonrisa en mi rostro y un brillo en mis ojos”.

También aseguró que está: “bastante tentada de agregar algunos puntos desde mi pulgar hasta mi dedo índice para medir la circunferencia de los penes al mismo tiempo, pero no estoy segura de sí sería demasiado obvio lo que estoy haciendo”.