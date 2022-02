Insólito: Reo tuvo 4 hijos sin visita conyugal ¿Cómo lo hizo?

Un hombre que estuvo privado de libertad desde el año 2006 hasta el 2021, en una cárcel de Palestina, acusado por planificar y realizar actividades terroristas contra Israel, asombró al mundo al convertirse en padre de cuatro hijos mientras estuvo recluido, a pesar de que nunca se le permitió tener visita conyugal.

El hombre, que fue identificado como Rafat al-Qarawi, develó su secreto a Palestina Media Watch, una organización no gubernamental con sede en Israel y un grupo de vigilancia de los medios, fundada en 1996, la cual documenta casos de incitación en los medios palestinos.



Según detalló Al-Qarawi, el colocaba su semen en una bolsa de papas fritas y la volvía a sellar para que no se notara que había sido abierta. Luego, durante las visitas, se la entregaba a su esposa o al familiar que acudía a verlo, junto con otros artículos, ya que en la prisión les permitían mandar encomiendas hasta con 5 artículos para la familia.

El semen en la bolsa era cuidadosamente trasladado hasta el Centro Médico Razan en donde los médicos le practicaban una fecundación in vitro a la esposa de Al-Qarawi, según detalló.

Expertos en la materia no están convencidos con esta historia, ya que aseguran que el semen solo sobrevive unos pocos minutos fuera del cuerpo humano, pero Palestina Media Watch, aseguró haber entrevistado a otros reos que afirman que más de 100 menores han sido procreados en ese mismo reciento carcelario mediante la práctica del contrabando de semen.

La mañana del 12 de marzo del 2021, Al-Qarawi fue liberado y el video de su salida se viralizó, ya que ese día conoció a uno de los 4 hijos que procreó mientras estuvo preso.

Prisoner Rafat al-Qarawi from Ain Qiniya, west of Ramallah, was free after 15 years in #Israel prisons. He immediately searched for his "mother" and embraced his child, Amer, who came to the world through smuggled sperm‼️. #ApartheidIsrael #BDS #Palestine pic.twitter.com/ZwZOl7K32X