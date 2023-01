Italia elimina el género 'no binario'. Eres hombre o mujer y punto

De manera oficial el Gobierno de Italia solo reconocerá que existen sólo dos géneros, hombre y mujer.

Giorgia Meloni, primera ministro de ese país, dio a conocer este importante cambio en el país mediterraneo. A su vez, aprobarán leyes que penalicen el uso del pronombre “elle”, “binario” y “trans” de los documentos de identidad, registros civiles e instituciones educativas.

El genero no binario, son personas que no se sienten identificadas con el género masculino o femenino y que construyen su identidad al margen de la lógica, según el cual el sexo biológico y la identidad de género no coinciden.

En este contexto de binarismo de género al que pertenecen individuos que asumen un género más allá del binarismo, no correspondiéndole con el género masculino ni con el femenino.

El Tribunal de Roma, en Italia, hace un tiempo atrás había reconocido legalmente la identidad no binaria de una persona, debido a eso, las personas trans que deseaban cambiar su género y su nombre debían acudir a los tribunales para realizar el proceso.

Tras esta determinación de la primer ministra, se ha eliminado cualquier posibilidad a los ciudadanos de utlizar el tercer género “no binario” en los documentos de identidad.

Además, descartó que esta decisión atente u ofenda a la diversidad sexual, al señalar que el ser inclusivos, nada tiene que ver con el "manoseo" al lenguaje, y puntualizó que modificar los códigos lingüísticos, no ayudan ni definen nada.

