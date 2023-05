Joven colombiana asegura que algo sobrenatural la embarazó

Una joven de 19 años, residente en Malambo, Colombia, asegura que algo sobrenatural la embarazó, pues según alega, ella nunca ha tenido relaciones sexuales.

Esta colombiana dice que se dio cuenta de que estaba embaraza, luego que su periodo menstrual no se presentó y su madre la llevó a un centro médico para que la evaluaran para saber qué le estaba pasando.

Para sorpresa de la chica y de su madre, el médico que la atendió, después de realizarle unos análisis, le dijo que lo que tenía era que estaba embarazada.

Sin poder creer lo que el médico le acababa de decir, la joven alegó que hacía unas semanas, durante varios días, tuvo unos sueños raros en los cuales sintió una presencia sobrenatural dentro de su cuarto y que fue después de eso dejó de menstruar.

Lo cierto es que el médico no le creyó nada a esta joven, cuya identidad no fue divulgada, lo que sí piensó es que quizás la chica está mintiendo o peor aún, que alguien tuvo relaciones sexuales con ella sin que se diera cuenta.

A pesar de ello, la joven reitera que “Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequear qué era lo que me pasaba y salió que estaba embarazada”.

