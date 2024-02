Menores cavaban agujero en la playa y colapsa; niña de 5 años murió

Dos menores de 7 y 5 años que cayeron ayer en un agujero abierto en una playa del condado de Broward (EE.UU.), al norte de Miami, fueron rescatados y trasladados de urgencia a un hospital, pero los facultativos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la niña, informaron medios locales.

El suceso se produjo esta tarde en la playa de Lauderdale-by-the-Sea, en el sureste de Florida, cuando dos niños que hacían al parecer un agujero en la arena cayeron dentro de un hoyo y quedaron atrapados.

La niña de cinco años murió y el niño permanece hospitalizado en estado crítico, indicó el Departamento de Policía de Broward, que aún no ha divulgado las identidades de los menores, recogió el canal local NBCMiami.

Agentes de la Policía del citado condado y facultativos acudieron al lugar del suceso pasadas las 15:16 hora local (20:16 GMT), donde, según imágenes recogidas en helicóptero, se apreciaba una multitud de personas junto al hoyo en una zona que está acordonada en estos momentos.

En un vídeo grabado por un testigo se ve a varios bañistas cavando en la arena para tratar de llegar hasta los niños que se había tragado la tierra y rescatarlos.

Varios testigos dijeron a los medios que los niños hacían un hoyo jugando y que este cedió y cayeron dentro. EFE

OMG a child was killed in a sandhole collapse at Lauderdale-by-the-Sea beach today. One of these almost got me when I was a kid. Parents be careful when digging holes on the beach with your kids. RIP pic.twitter.com/5S76GBUvyj