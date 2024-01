Polémica en España. Critican imagen de Cristo y dicen que se ve gay

Tremendo despelote ha formado un artista plástico llamado Salustiano García en Sevilla, España, esto tras crear una imagen de Cristo para promover la Semana Santa en Sevilla. Muchos creen que se ve demasiado gay.

LEE TAMBIÉN: Mujer caminaba por una vía; camión se vuelca y la carga la aplasta

En esta obra, donde aparece un Cristo joven resucitado cubierto parcialmente de la cintura, fue compartida por miles de personas en España y otros lugares del mundo con halagos, críticas y chistes.

Sin embargo, la indignación que despertó en los católicos fue tal que más de 10 mil personas han firmado una petición en change.org para que la imagen sea retirada porque “no representa en absoluto la Fe, los valores cristianos, la tradición, y el fervor religioso”.

Para algunos, esta imagen fue considerada “obscena” y “blasfema”, consideraron que un Cristo “feminizado gay” es “un insulto” hacia quienes profesan el catolicismo y el cristianismo.

El cartel fue presentado hace unos días en un acto del Consejo de Cofradías de Sevilla en presencia del alcalde, José Luis Sanz, y del autor que se inspiró en su hijo Horacio para su Cristo.

“Necesitaba un modelo a seguir y tenía la solución a la mano: mi hijo Horacio es hermoso, como los ángeles”, explicó.

Desde entonces no ha habido paz y llovieron críticas indignadas sobre esta elección calificada de blasfema, primero por parte del municipio de la ciudad dedicado a la iniciativa hasta que se extendió como la pólvora, creando un caso internacional sobre la oportunidad de burlarse de otro giro de Jesús. Cristo, convirtiéndolo en una especie de caricatura, el emblema del orgullo gay.

Salustiano García, por su parte, ha indicado que su intención a la hora de realizar el cartel era anunciar la Semana Santa, que es la función de cualquier cartel, con un Cristo joven, bello, sin marcas ya casi de su tortura, con su hijo Horacio como modelo.

"¿Dónde ven el escándalo, irreverencia a quién?", se pregunta, mientras destaca cómo, antes de coger el pincel, estudió todo lo que se había hecho en cartelería cofrade en Andalucía en los dos últimos siglos.

Por eso no comprende tampoco las alusiones a la homosexualidad que algunos han visto en el cartel. "Dicen que parece gay, que venga Dios y lo vea", reflexiona antes de lanzar una crítica contra sus críticos: "Que en 2024 se use la homosexualidad como un arma arrojadiza y esas críticas vengan de cristianos... estoy convencido de que a Jesucristo no le gustaría".

A pesar del debate y del choque entre quienes claman por un acto más de profanación y quienes, en cambio, defienden ese cartel por su belleza y valentía artística, la diócesis de Sevilla parece haber optado por mantenerse al margen.

Lo que alimenta aún más el conflicto dentro de la Iglesia sobre la elección del modelo del Cristo de Sevilla es la confrontación entre progresistas y conservadores en ese país sobre la gran cuestión de la homosexualidad.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio