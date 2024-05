Corte anula decisiones contra M. Odebrecht en operación 'Lava Jato'

La Corte Suprema de Brasil anuló este martes las decisiones tomadas por un tribunal regional contra Marcelo Odebrecht por las que terminó condenado por corrupción en el ámbito de la operación 'Lava Jato', informaron fuentes oficiales.

La instrucción, ordenada por el magistrado José Antonio Días Tofolli, no cubre las decisiones derivadas del acuerdo firmado por el expresidente y heredero del grupo Odebrecht, en el que admitió su culpabilidad y delató a sus cómplices a cambio de beneficios judiciales.

Además de anular las decisiones tomadas por el Décimo Tercero Tribunal Federal de Curitiba, el magistrado también ordenó suspender todos los procesos penales abiertos contra el empresario.

De acuerdo con Dias Toffoli, algunos integrantes de la operación 'Lava Jato' "adoptaron medidas arbitrarias en la conducción de los procesos contra el empresario" actuando con parcialidad y fuera de su ámbito de competencia.

La decisión del magistrado respondió a un pedido de la defensa de Marcelo Odebrecht bajo la premisa de que su caso era similar al de otros imputados en la operación 'Lava Jato' a quienes se les anularon casos por irregularidades en las investigaciones.

En septiembre del año pasado, el mismo magistrado anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, las cuales afectaron a varios políticos y empresarios de Brasil y de otros países en el marco de la llamada operación 'Lava Jato'.

Esa decisión respondió a un pedido hecho por la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que pasó 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado y que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht.

La mayoría de las decisiones anuladas este martes contra Marcelo Odebrecht fueron proferidas por el entonces juez Décimo Tercero de Curitiba, Sergio Moro, autor de las condenas contra Lula y que después fue ministro de Justicia en el Gobierno del ultradrechista Jair Bolsonaro (2019-2022). EFE

