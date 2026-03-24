Mundo - 24/3/26 - 07:43 AM

Costa Rica firma un acuerdo con EEUU para recibir a migrantes extranjeros

El Gobierno indicó que se estima que podrían trasladarse hasta 25 personas por semana, aunque la cifra podría ajustarse según lo determine el país.

 

Por: San José / EFE -

Gobierno costarricense anunció este lunes la firma de un acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos, de carácter no vinculante, que permite a EE.UU. proponer el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses, hacia Costa Rica, que podrá aceptar o rechazar cada caso de manera independiente.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, firmó un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos, enfocado en la gestión conjunta de flujos migratorios, en el marco de la visita de la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem, indicó la Casa Presidencial en un comunicado.

«Es un protocolo de colaboración entre Costa Rica y Estados Unidos, para que Costa Rica una vez más actúe como un aliado de los Estados Unidos en las cosas que importan en el hemisferio. Es un convenio voluntario, podríamos rechazar a quien sea, no aceptar nacionalidades específicas, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos de nuestro país», afirmó Chaves.

¿Cómo funciona el acuerdo en la práctica?

Así, una vez en territorio nacional, las personas enviadas desde EE.UU. serán atendidas bajo la legislación migratoria costarricense, recibiendo una condición legal temporal mientras se define su situación. Según el Gobierno de Costa Rica, el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.

«Estamos muy orgullosos de contar con socios como el presidente y Costa Rica, que trabajan con nosotros para garantizar que las personas que están en nuestro país ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen», dijo Noem.

El Gobierno indicó que se estima que podrían trasladarse hasta 25 personas por semana, aunque la cifra podría ajustarse según lo determine el país.

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La reunión entre Chaves y Noem fue en privado y sin acceso a la prensa. Además participó en el encuentro la presidenta electa, Laura Fernández, según se observa en las imágenes enviadas por Casa Presidencial.

Estados Unidos gestionará el apoyo financiero necesario, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindará asistencia como alojamiento y alimentación, sin que esto represente un gasto directo para las autoridades de Costa Rica.

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