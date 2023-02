EE.UU. niega haber enviado globos espía a China

"No es verdad. No lo hemos hecho. No es para nada cierto", señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en la cadena MSNBC.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby , en una fotografía de archivo. EFE

China Por: Washington / EFE - Lunes 13 de febrero de 2023 02:00 PM