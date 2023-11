El papa Francisco cancela su agenda por un "ligero estado gripal"

La agenda prevista este sábado para el papa Francisco fue cancelada debido a que el pontífice está afectado por un "ligero estado gripal", anunció hoy el Vaticano.

"Las audiencias del Santo Padre previstas para esta mañana quedan canceladas debido a un ligero estado gripal", indica el escueto comunicado de la Santa Sede.



El papa hoy tenía previsto un encuentro con el presidente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, que quedó anulado, mientras que sus compromisos de los próximos días se mantienen en la agenda, incluido el viaje de Dubai del viernes 1 de diciembre para en la cumbre COP 28 sobre el cambio climático.



Asimismo, el 28 de noviembre tiene previsto acudir a la reunión de los obispos de la Conferencia Espicopal Española en el Dicasterio para el Clero en el Vaticano, y un día antes, el 27, recibir en audiencia al presidente de Paraguay, Santiago Peña.



El pasado 6 de noviembre el propio Francisco explicó, con voz cansada, que no estaba bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a los rabinos europeos, pero no interrumpió las actividades de su agenda.



"Buenos días, os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso sino dároslo y que vosotros lo llevéis", dijo el papa con voz cansada y algo ronca.



Posteriormente, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, aclaró ese mismo día que el papa estaba "un poco resfriado", pero sus actividades continuaron regularmente.

