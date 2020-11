¡Escándalo! Papa Francisco le da 'like' a foto de modelo semidesnuda ¡Panchito!

El Papa Francisco se ha convertido sin querer en el gran protagonista de las redes sociales en las últimas horas, todo por un ‘like’ que él mismo, o alguien desde su cuenta oficial, dio a una controvertida foto de una modelo semidesnuda.

La modelo Natalia Garibotto afirmó en redes sociales que la cuenta verificada de Instagram del papa Francisco le dio un "me gusta" a una de sus fotos la cual es catalogada por varios usuarios como una imagen sexy, donde aparece con una falda pequeña.

En la imagen, la modelo está frente a unos casilleros, mirando a cámara, teniendo también medias y tirantes. Hasta el momento, la foto reporta poco más

Natalia Garibotto afirmó que la cuenta de líder de la Iglesia católica, la cual es verificada como Franciscus, estaba entre las personas que les "gustó" la imagen, donde la mujer invitó a sus seguidores a esperar las fotos que tenía preparadas en octubre.

La situación ha generado diversas reacciones entre los usuarios, algunos le han restado credibilidad, mientras que otros reportan capturas en las que supuestamente se ve el 'like' que habría dado la cuenta del papa Francisco a la imagen.

they caught The Pope in 4K pic.twitter.com/nvkzekdkHM — Corn (@snootid) November 14, 2020

Garibotto no ha dado mayores declaraciones, aunque también bromeó con la situación, asegurando que tomará un vuelo de camino al Vaticano, donde se ubica la sede de la Iglesia católica, según reportó The New York Post.

Sobre Natalia, es una modelo brasileña de 27 años acostumbra a deleitar a sus ‘fans’ con fotografías de lo más picantes. En esta en concreto, la muchacha aparece sacando unos libros de una taquilla con un disfraz de colegiala que deja completamente a la vista sus posaderas.

“Al menos iré al cielo”, ha escrito la modelo en tono humorístico citando a uno de los medios que han publicado la noticia.

Algunos medios europeos han afirmado que un funcionario de Vaticano habría usado la cuenta de Francisco para ver este contenido.