Mundo - 30/3/26 - 08:33 AM

Estudiante mata a un compañero con escopeta en colegio de Argentina

En el ataque dejó herido a otros dos, según ha relatado las autoridades locales.

 

Por: Redacción / Web -

Un adolescente de 15 años mató este lunes de varios disparos a un compañero de 13 años en un colegio de la provincia argentina de Santa Fe, en el noreste del país.

En el ataque dejó herido a otros dos, según ha relatado las autoridades locales.

El secretario de Gobierno del municipio de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, ha detallado que el atacante extrajo el arma de fuego de la funda de una guitarra y efectuó cinco disparos a la entrada del patio del centro educativo Mariano Moreno, al inicio de la jornada lectiva.

Medios locales indicaron que el atacante fue reducido e inmovilizado por un trabajador del centro hasta la llegada de la Policía. 

Uno de los dos heridos fue trasladado a urgencias por heridas de gravedad en la cara y el cuello.

Según ha trascendido el chico dijo que le haría eso a sus compañeros de clases. Se especula que todo se dio por un tema de bullying.

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