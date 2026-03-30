Europa critica retroceso de Israel por la aprobación de la pena de muerte

El Consejo de Europa lamentó este lunes el "grave retroceso" en Israel respecto a la pena de muerte, después de que el Parlamento de ese país aprobara una reforma que establece la posibilidad de aplicar la muerte por ahorcamiento a los culpables de asesinato terrorista.

"La aprobación de esta ley, que amplía la aplicación de la pena de muerte en el país, supone un grave retroceso", indicó el organismo paneuropeo con sede en Estrasburgo, Francia, en un comunicado.

El país había abolido el castigo capital para crímenes comunes en 1945, recordó el Consejo de Europa, y esta decisión no solo va en contra de los propios valores del país, sino que "la pena de muerte es un anacronismo legal incompatible con los estándares de derechos humanos contemporáneos".

"Además, cualquier aplicación de la pena de muerte que pueda calificarse de discriminatoria es inaceptable en un Estado de derecho", sostuvo el organismo, haciéndose eco sin mención directa de las preocupaciones de múltiples organizaciones de derechos humanos que han denunciado que se aplicará, en la práctica, solo a los palestinos.

Dado que el Parlamento de Israel tiene estatus de observador en la Asamblea del Consejo de Europa y el país ha firmado múltiples convenciones y participa en varios de sus mecanismos de cooperación, el organismo paneuropeo aseguró que va a "seguir de cerca la evolución de esta ley".