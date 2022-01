Hong Kong prohíbe escalas de vuelos procedentes de más de cien países

Las autoridades aeroportuarias de Hong Kong anunciaron este viernes la prohibición temporal de escalas para pasajeros procedentes de más de cien países con el fin de "controlar la propagación de la variante ómicron" del SARS-CoV-2, recoge hoy la agencia local de noticias Xinhua.

Las personas que hayan pasado por un territorio clasificado como grupo A (de alto riesgo), que incluye más de cien países y regiones, tendrán prohibido hacer escala en la excolonia británica hasta el 15 de febrero.

El territorio semiautónomo mantiene una estrategia de tolerancia cero contra el coronavirus, en línea con la táctica empleada por Pekín, y exige 21 días de estricta cuarentena en un hotel a los pasajeros procedentes del extranjero.

Hong Kong fue uno de los primeros territorios fuera de África del sur en informar del hallazgo de contagiados por la variante ómicron, a finales de noviembre en dos hombres que guardaban cuarentena en uno de los hoteles del aeropuerto de la antigua colonia británica.

En la actualidad existen en la ciudad semiautónoma 312 casos activos de covid-19.

La aparición de la variante ómicron en Hong Kong paralizó los planes de la reapertura de la frontera con la parte continental de China, la cual no se ha producido todavía a pesar de que medios hongkoneses calculaban que ocurriría el pasado diciembre.

Según los datos oficiales, desde el comienzo de la pandemia, Hong Kong ha registrado 12.852 contagios de covid-19 y 213 muertes entre su población, de 7,4 millones de habitantes. EFE