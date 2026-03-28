Mundo - 28/3/26 - 10:40 AM

México localiza embarcaciones desaparecidas rumbo a Cuba con ayuda humanitaria

Ambos veleros formaban parte del convoy “Nuestra América”, que salió el 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún.

 

Por: Ciudad de México/EFE -

México localizó dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que transportaban ayuda humanitaria a Cuba, informó la Secretaría de Marina (Semar).

La institución detalló que una aeronave de la Armada de México ubicó los catamaranes a unas 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, y que un buque de la Semar se dirige a la zona para brindar apoyo.

“Se mantiene comunicación vía radio”, indicó el reporte, sin precisar el estado de salud de los nueve tripulantes.

Las embarcaciones, identificadas como ‘Friendship’ y ‘Tigermoth’, habían desaparecido tras zarpar desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, con destino a La Habana como parte de una misión de ayuda humanitaria.

El operativo de búsqueda se activó el 26 de marzo, luego de perderse contacto con las naves, que transportaban a nueve personas de distintas nacionalidades, entre ellas dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años.

Ambos veleros formaban parte del convoy “Nuestra América”, que salió el 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, con el objetivo de llevar insumos esenciales a Cuba, en medio de la crisis económica y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

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La Semar también informó que se mantuvo coordinación internacional con los Centros de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, con el fin de fortalecer el intercambio de información en tiempo real.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había señalado que los tripulantes, identificados como activistas, perdieron comunicación en altamar, lo que motivó el despliegue del operativo de búsqueda y rescate.

El convoy transportaba cerca de 30 toneladas de ayuda, incluyendo alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

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