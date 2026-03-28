Movimiento “No Kings” con una protesta contra Trump sacude Lisboa y Oporto

Varios centenares de personas protestaron en Portugal contra Donald Trump, en manifestaciones realizadas en Lisboa y Oporto, bajo el lema “No Kings” (Sin Reyes), al considerar que el mandatario no respeta la democracia.

En Lisboa, la organización AMPT UP (‘América y Portugal unidos en protesta’) convocó una concentración en la Praça do Comércio, donde participaron estadounidenses residentes en el país.

Una de las organizadoras, Leslie Sisman, explicó que la protesta busca denunciar las acciones de la Administración de Donald Trump y motivar la participación en las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos.

“Si tenemos a más demócratas en el Congreso, podremos frenar algunas de las cosas antidemocráticas que está haciendo”, afirmó.

La activista también subrayó la importancia del voto ciudadano, señalando que la falta de participación permite el ascenso de figuras como Trump, a quien criticó por su política interna y externa.

Además, adelantó que se prevén más protestas antes de noviembre, cuando se celebrarán los comicios en Estados Unidos.

Por otro lado, en Oporto, la organización Indivisible Porto convocó otra manifestación en la Praça General Humberto Delgado, donde denunciaron los actos de violencia injustos y crueles de la Administración estadounidense.

Estas protestas forman parte del movimiento “No Kings”, que también prevé manifestaciones en Estados Unidos contra Donald Trump, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).