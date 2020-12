Muere boxeador que asesinó a 95 personas; el más sanguinario de la historia

Samuel Little, el asesino serial más prolífico de Estados Unidos según el FBI, murió en California a los 80 años el miércoles, informaron funcionarios de la prisión.

Little confesó 93 asesinatos, la mayoría de mujeres, cometidos entre 1970 y 2005, pero su ola crímenes pasó desapercibida durante décadas.

Las víctimas del ex boxeador eran, en su mayoría drogadictos y prostitutas, y en numerosos casos las mujeres nunca fueron identificadas o sus muertes no fueron investigadas.

Después de que Little comenzara a nombrar a las víctimas tras las rejas, el año pasado el FBI confirmó la participación de Little en al menos 50 de las muertes, y describió todas sus demás afirmaciones como “creíbles”.



Información completa: Murió Samuel Little a los 80 años, el asesino más sanguinario en la historia de EEUU

El criminal murió en el hospital la madrugada del miércoles, y los médicos forenses de Los Ángeles aún deben determinar la causa del deceso, dijo el Departamento de Correccionales de California en un comunicado.

Publicidad

Little cumplía tres condenas consecutivas de cadena perpetua sin libertad condicional, después de ser encarcelado en 2014.

También conocido como Samuel McDowell, Little medía 1,9 m de altura y normalmente noqueaba a sus víctimas con poderosos puñetazos antes de estrangularlas, sin dejar signos evidentes de homicidio, como puñaladas o heridas de bala.