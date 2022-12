Muere otro periodista en el Mundial de Qatar; se desconoce la causa

Otra muerte en el Mundial de Qatar 2022 vuelve a generar escándalo. Se informa que el pasado sábado falleció repentinamente Khalid Al Misslam, un fotoperiodista del canal qatarí Al Kass TV, en el segundo fallecimiento de un periodista que se produce durante esta competición.

LEE TAMBIÉN: El volcán de Fuego en entra en fase de erupción

Publicidad

La trágica muerte en tierras mundialistas del periodista estadounidense Grant Wahl se suma también el fallecimiento del fotoperiodista Khalid al-Misslam.

El también reportero cubría la Copa del Mundo para la televisora local Al Kass TV cuando perdió la vida de manera repentina.

Aunque no han sido revelados los detalles de su deceso, el medio de comunicación para el que laboraba hizo públicas unas conmovedoras palabras dedicadas para la familia de al-Misslam.

“Creemos en la misericordia y el perdón de Alá para él, y enviamos nuestro más sentido pésame a su familia. Todos somos de Alá y a Él volvemos”, apuntó Al Kass TV.

Por otro lado, Eric Wahl, hermano del periodista estadounidense Grant Wahl que falleció mientras cubría el Mundial de Qatar 2022, se desdijo de sus sospechas de que fue asesinado y confió en que el gobierno estadounidense le ayude a tener respuestas sobre la causa de su muerte.

“En cuanto me enteré de su muerte lo primero que pensé es que había sido asesinado. Me basé en cosas que ‘G’ dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro”, señaló en Twitter.

Eric Wahl afirmó en Instagram que su hermano estaba sano, que recibió amenazas de muerte y que él no creía que “simplemente” hubiera muerto, sino que en su opinión fue asesinado.

El hermano pidió que se le diera un respiro por ese video publicado cuando todavía estaba en “shock”.

“Nuestra familia esperará noticias de los médicos estadounidenses y confiamos en que la gente del gobierno estadounidense con la que hemos estado en contacto está haciendo todo lo posible para ayudarnos a tener respuestas”, añadió.

Grant Wahl, una gran referencia del futbol en Estados Unidos, había publicado en su blog que había tenido algunos problemas de salud en los últimos días y que recibió tratamiento en Catar para lo que parecía ser una bronquitis.

Contenido Premium: 0