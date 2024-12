Musk critica a Biden por indultar a su hijo Hunter

El multimillonario Elon Musk arremetió contra el presidente de EE.UU., Joe Biden, esto luego que el mandatario le concediera un indulto a su hijo Hunter —que este año fue declarado culpable por delitos federales relacionados con armas y evasión de impuestos—, a pesar de haber prometido anteriormente que no lo indultaría ni conmutaría su sentencia.

"No me importa el tema de las drogas, pero cuestionar la integridad de los Estados Unidos no está bien", escribió Musk en su cuenta de X.

El magnate y próximo jefe del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. respondió a la publicación del exjefe de PayPal, David Marcus, quien denunció que "afirmar que Hunter fue víctima de una guerra legal como motivo del indulto es increíblemente irónico".

Hunter fue declarado culpable en junio de este año de tres cargos federales por delitos relacionados con posesión ilegal de armas. Según el fallo del jurado, mintió sobre no consumir drogas cuando tramitó la compra de un revólver. En este caso, se enfrentaría a hasta 25 años de prisión y una multa de hasta 250.000 de dólares.

En el mes de septiembre, el hijo del saliente inquilino de la Casa Blanca se declaró culpable de nueve cargos en el caso de evasión fiscal en su contra. Fue acusado de no pagar al menos 1,4 millones en impuestos federales. Gastó el dinero "en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y propiedades de alquiler, coches exóticos, ropa y otros artículos de carácter personal, en resumen, todo menos sus impuestos", señaló la acusación.

Al respecto de esto, a mediados de junio, Joe Biden había prometido no indultar a su hijo. "Estoy satisfecho porque no voy a hacer nada: dije que acataría la decisión del jurado. Lo haré. Y no lo indultaré", aseguró.

Sin embargo, ayer 1 de diciembre el mandatario firmó el indulto para Hunter, quien, según sostuvo, estaba "siendo procesado de manera selectiva e injusta".

